Страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов

Министры иностранных дел стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) решительно осуждают террористическую атаку в России и полностью поддерживают усилия российских властей по привлечению виновных к ответственности.
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