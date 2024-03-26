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Страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов

Страны АСЕАН поддержали усилия России по наказанию террористов

Министры иностранных дел стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) решительно осуждают террористическую атаку в России и полностью поддерживают усилия российских властей по привлечению виновных к ответственности.

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