Генерал авиации спрогнозировал список стран – покупателей Су-57

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС Текст: Рафаэль Фахрутдинов4730 прочтений Покупателями новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия, Турция, ряд африканских и южноамериканских стран, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов.
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