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Ошэй Бриссетт: «Говорили, что у «Далласа» лучшая задняя линия в истории НБА, а теперь один из них нуждается в помощи»

Форвард «Бостона» вспомнил о том, как говорили о связке лидеров «Далласа» по ходу плей-офф-2024 и после финальной серии, в которой «кельты» уверенно победили 4-1.

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