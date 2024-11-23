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Десант ВС РФ захватил автомобиль «Мастиф» боевиков ВСУ в Курской области

Десант ВС РФ захватил автомобиль «Мастиф» боевиков ВСУ в Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащим отряда ВДВ Армии России удалось отразить нападение на курское приграничье, ликвидировав наступающее подразделение ВС киевского режима.

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