В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащим отряда ВДВ Армии России удалось отразить нападение на курское приграничье, ликвидировав наступающее подразделение ВС киевского режима.
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