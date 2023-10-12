Почему на самом деле нет Нобелевской премии по математике

В 1895 году шведский ученый Альфред Нобель завещал весь свой капитал в размере 31 миллиона шведских марок на учреждение премии, которая уже более ста лет ежегодно дается пяти людям, которые внесли большой вклад в развитие человечества.
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