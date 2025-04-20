Задача-минимум - Крым. США готовы на серьёзный шаг. От Зеленского уже ничего не зависит

Царьград Коллаж Царьграда В западных СМИ появляются первые данные о параметрах возможной сделки между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.
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