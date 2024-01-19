Bloomberg: гиганты Gunvor, Vitol и Trafigura занимались коррупцией и дачей взяток по всему миру

Как стало известно федеральному жюри в Бруклине, Нью-Йорк, три крупнейшие в мире сырьевые компании использовали государственные нефтяные компании из Китая, Таиланда, Омана и Уругвая в качестве прикрытия в своих коррупционных сделкок с Эквадором.