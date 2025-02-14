Ростех
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Ростех

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Ростех создает уникальные чип-резисторы на основе стекла вместо платины и золота

Ростех создает уникальные чип-резисторы на основе стекла вместо платины и золота

Фото: Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал уникальную технологию изготовления материалов для чип-резисторов без содержания драгоценных металлов.

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Наталья Романенко
У нас талантливый народ, главное цель и воля к победе и -  не вижу препятствий
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