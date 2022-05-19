Царьград

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Украинский журналист раскрыл "шантаж" Эрдогана

Украинский журналист раскрыл "шантаж" Эрдогана

В статье для интернет-издания "Европейская правда" украинский обозреватель Юрий Панченко заявил, что Эрдоган "шантажирует" НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе.

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