Украинский журналист раскрыл "шантаж" Эрдогана

В статье для интернет-издания "Европейская правда" украинский обозреватель Юрий Панченко заявил, что Эрдоган "шантажирует" НАТО для снятия санкций за покупку российских С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе.