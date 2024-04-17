Письмо: "Вне ссор он очень любящий и заботливый"

В ситуации, когда стресса очень много, а сил очень мало, правка локуса - это расставить приоритеты, выбрать одно направление внимания и вкладывать силы только в это, переживать, соответственно, только об этом и думать только про это.
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