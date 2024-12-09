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Закон, порядок, государство

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Указом Президента Российской Федерации сотрудникам МЧС России присвоены звания высших офицеров

Указом Президента Российской Федерации сотрудникам МЧС России присвоены звания высших офицеров

Указом Президента Российской Федерации сотрудникам МЧС России присвоены звания высших офицеров и специальные звания высшего начальствующего состава.

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