США спешно закупают японские морепродукты на фоне ожидаемых санкций Китая из-за сброса воды с Фукусимы

Оглашая в понедельник в интервью агентству Reuters эту инициативу, посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтону следует также более широко рассмотреть вопрос о том, как он может помочь компенсировать запрет Китая, который, по его словам, является частью его "экономических войн".
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