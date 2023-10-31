США спешно закупают японские морепродукты на фоне ожидаемых санкций Китая из-за сброса воды с Фукусимы

Оглашая в понедельник в интервью агентству Reuters эту инициативу, посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтону следует также более широко рассмотреть вопрос о том, как он может помочь компенсировать запрет Китая, который, по его словам, является частью его "экономических войн".