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Спички - не игрушка

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Большая группа ахматовцев попала в плен, но есть нюанс

Большая группа ахматовцев попала в плен, но есть нюанс

" Ахмат" этот оказался ряженным цыганским, а в плен попал в Белгороде. Задержана банда цыган, которые притворялись участниками СВО, спецназом «Ахмат» и продавали гуманитарку, которую им жертвовали доверчивые люди.

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