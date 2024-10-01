Большая группа ахматовцев попала в плен, но есть нюанс

" Ахмат" этот оказался ряженным цыганским, а в плен попал в Белгороде. Задержана банда цыган, которые притворялись участниками СВО, спецназом «Ахмат» и продавали гуманитарку, которую им жертвовали доверчивые люди.
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