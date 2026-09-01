Необходимость новой системы безопасности в Евразии: позиция белорусского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подчеркнул важность создания новой системы безопасности на евразийском пространстве.
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