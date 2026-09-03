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Мировое обозрение

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Тысячи «охотников»: Новая тактика России в зоне СВО удивила западных аналитиков

Тысячи «охотников»: Новая тактика России в зоне СВО удивила западных аналитиков

Российская армия кардинально пересмотрела тактику ведения боевых действий, сделав ставку на массированное применение FPV-дронов в ущерб традиционной артиллерийской подготовке и тяжелой бронетехнике.

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