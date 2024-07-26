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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Коламбуса»: «Лайне хотел бы начать все сначала в другом клубе. Для обмена нужны две команды, и если он не имеет смысла, придется смириться»

Контракт хоккеиста с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. «Патрик Лайне дал ясно понять, что хотел бы начать все сначала в другом клубе.

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