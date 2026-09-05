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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стартует сезон КХЛ: «Авангард» и «Локомотив» – фавориты у букмекеров, СКА нет в пятерке

В субботу, 5 сентября начинается сезон КХЛ-2026/27. В шести городах пройдут шесть матчей. Букмекеры перед стартом определились с фаворитом: им стал «Авангард» с коэффициентом 5.

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