Легендарный Т-34 возглавил колонну военной техники в Благовещенске

«Поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы! В этой Победе миллионы исковерканных человеческих судеб и миллионы героических подвигов простых людей, которым пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить свою семью, свою Родину.
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