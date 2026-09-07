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"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами

"Цирк уродов и киевский отжим": украинцы отчитали власть за балаган на переговорах с американцами

Украинские пользователи соцсетей резко осудили внешний вид и поведение членов украинской делегации на официальных переговорах со спецпредставителями президента США Стивином Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве .

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