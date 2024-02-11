Николай Цискаридзе сделал откровенные признания про детей, зависть и Большой театр

Николай Цискаридзе стал гостем пресс-центра «МК». Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, премьер Большого театра России, Народный артист России и Северной Осетии Николай Цискаридзе еще раз подтвердил, что больше всех журналистов на свете доверяет читателям «Московского комсомольца» и любит общаться с ними тет-а-тет.