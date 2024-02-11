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Николай Цискаридзе сделал откровенные признания про детей, зависть и Большой театр

Николай Цискаридзе сделал откровенные признания про детей, зависть и Большой театр

Николай Цискаридзе стал гостем пресс-центра «МК». Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, премьер Большого театра России, Народный артист России и Северной Осетии Николай Цискаридзе еще раз подтвердил, что больше всех журналистов на свете доверяет читателям «Московского комсомольца» и любит общаться с ними тет-а-тет.

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Комментарии
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Светлана Иванова
Смотрела   передачу   о   Николе   Цискаридзе,   очень   понравилась,   Уважаю   за  его  трудную   учебу   в   Академии Русского   балета,   за   огромные   успехи  ,   за   откровенный   разговор,   Желаю   больших   успехов   на   новом   поприще   в   Родной   Вашей   Академии,
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