ВВС Израиля нанесли удар по промышленному объекту в городе Хасия сирийской провинции Хомс. #Израиль #Сирия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВВС Израиля нанесли удар по промышленному объекту в городе Хасия сирийской провинции Хомс. #Израиль #Сирия.
Свежие комментарии