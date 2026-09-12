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«Большая ловушка для Европы»: почему в ЕС затянулось согласование санкций против России

«Большая ловушка для Европы»: почему в ЕС затянулось согласование санкций против России

Продление санкций Евросоюза против России оказалось под угрозой срыва. ЕС необходимо достичь консенсуса по пролонгации ограничений до 15 сентября, однако Словакия и Франция выступили с требованиями пересмотреть санкционные списки.

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