Захарова прокомментировала подготовку США кампании по изоляции РФ в спорте

ТАСС/Александр Щербак США готовит серию статей очернению спортсменов из РФ в рамках кампании по изоляции российского спорта, так как мировое сообщество необходимо отвлекать от провальной Олимпиады в Париже, заявила "СЭ" и "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 августа.