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Ура, друзья! В 2027-м новогодние каникулы подарят нам целых 11 дней волшебства

Дорогие друзья, готовьтесь: новогодние каникулы в 2027 году будут по-настоящему щедрыми! Целых 11 дней настоящего зимнего счастья — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го.

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