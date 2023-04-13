Аргументы недели

98 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Мсьё Макрон – честный парень: он не обещал французам не повышать пенсионный возраст, пока он – президент! Наоборот, о...Bloomberg: Макрон...
  • Дмитрий Фактурович
    Макрон похож на мечущуюся проститутку, то-ли завязать с проституцией, то-ли еще пару годиков подкопить.Bloomberg: Макрон...
  • Сергей Кочегаров
    Какое дело этим ослам и ослицам, извините оговорился, послам и послицам до наших внутренних разборок? Какое право они...Захарова: диплома...

Макрон заявил, что быть союзником США — «не значит быть вассалом», и призвал Европу не ввязываться в конфликты Вашингтона

Макрон заявил, что быть союзником США — «не значит быть вассалом», и призвал Европу не ввязываться в конфликты Вашингтона

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что быть союзником Соединенных Штатов — «не значит быть вассалом», и призвал Европу не ввязываться в конфликты Вашингтона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх