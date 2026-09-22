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Milliyet: при стрельбе у школы в Манисе погиб ученик, есть раненые

Milliyet: при стрельбе у школы в Манисе погиб ученик, есть раненые

Неизвестный преступник устроил стрельбу перед зданием средней школы в городе Маниса в Турции. Об этом сообщила газета Milliyet .

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