Milliyet: при стрельбе у школы в Манисе погиб ученик, есть раненые

Неизвестный преступник устроил стрельбу перед зданием средней школы в городе Маниса в Турции. Об этом сообщила газета Milliyet .
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