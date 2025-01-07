Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Тимофеева сыграет с Бекташ, Селехметьева – с Шармой, Макарова встретится с Хибино, П. Кудерметова – с Младенович, Захарова – с Бейлек

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Australian Open Мельбурн, Австралия 12 – 26 января 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Квалификация Второй круг Екатерина Макарова (Россия) – Нао Хибино (Япония) Мария Тимофеева (Россия, 29) – Эмина Бекташ (США) Оксана Селехметьева (Россия) – Астра Шарма (Австралия, WC) Полина Кудерметова (Россия, 6) – Кристина Младенович (Франция) Дарья Астахова (Россия) – Елена Мичич (Австралия) Анастасия Захарова (Россия, 8) – Сара Бейлек (Чехия).

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