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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гейджи – о победе Топурии: «Адский финиш. У Илии каменные руки»

«У Топурии каменные руки. Адский финиш», – написал в соцсетях боец UFC Джастин Гейджи. Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.

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