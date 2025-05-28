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Зеленский рассказал о работе над поставками Taurus

Зеленский рассказал о работе над поставками Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, однако не раскрыл подробностей.

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