Вторую 20-тонную партию гуманитарной помощи отправили новосибирцы в Курскую область

Буквально несколько дней назад новосибирцы отправили первый грузовик с гумпомощью. И вот теперь жители Курской области дополнительно получат от сибиряков вещи первой необходимости, медикаменты, продукты, детское питание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии