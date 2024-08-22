Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • stanislav matveev
    А я думал, что ЗНАТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ или ОВОЩЕВОД... МОЖЕТ ЧАБАН или СТАЛЕВАР...Новосибирская обл...
  • Ингерман Ланская
    зам по жкх? видать пачкой баксов подавилсяУмер замминистра ...
  • MustaFa Napaykin
    "...из-за долга под Новосибирском..." - мдляяяяяя. А под другими городами можно иметь долги? )))))Злостный нарушите...

Вторую 20-тонную партию гуманитарной помощи отправили новосибирцы в Курскую область

Вторую 20-тонную партию гуманитарной помощи отправили новосибирцы в Курскую область

Буквально несколько дней назад новосибирцы отправили первый грузовик с гумпомощью. И вот теперь жители Курской области дополнительно получат от сибиряков вещи первой необходимости, медикаменты, продукты, детское питание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх