Россияне держат в криптоактивах порядка 2 трлн рублей

Согласно данным Системного оператора и оценкам экспертов, объем всего действующего российского майнинга, как промышленного, так и бытового, на сегодня составляет около 2,7-3 ГВт, при этом у майнинговых компаний в ближайшие пять лет есть планы достичь отметки 11 ГВт.