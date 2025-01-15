В Нижнем Новгороде потушили пожар в доме писателя Мельникова-Печерского

Пожар площадью 250 квадратных метров в старинном доме писателя и краеведа Павла Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде огнеборцы ликвидировали в кратчайшие сроки, 15 января сообщило региональное управление МЧС.
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