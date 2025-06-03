Жилищное строительство выросло в Приангарье в 1,5 раза за четыре месяца

В Иркутской области в период с января по апрель текущего года объем жилищного строительства увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 869 тысяч квадратных метров — 7216 квартир, сообщает Иркутскстат.
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