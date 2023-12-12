Актриса, сыгравшая в «Интердевочке», находится на грани жизни и смерти

Артистка весит менее 40 килограммов.Легендарная актриса Наталия Дрожжина, известная своими ролями в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», похудела до менее чем 40 килограммов Об этом сообщает источник SHOT.
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