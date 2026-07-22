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"Мне нужны определённые условия". Анна Пересильд объяснила, почему поступила в МШК

"Мне нужны определённые условия". Анна Пересильд объяснила, почему поступила в МШК

Анна Пересильд высказалась о своём поступлении в Московскую школу кино (МШК). Своими откровениями дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя поделилась на пре-пати предстоящего концерта своего бойфренда Вани Дмитриенко.

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