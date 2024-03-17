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Пекин готов провести переговоры между Россией и Украиной, — Гэн Шуан

Пекин готов провести переговоры между Россией и Украиной, — Гэн Шуан

Пекин готов провести переговоры между Россией и Украиной, — Гэн Шуан Алиса БронскаяВ ходе заседания Совета Безопасности заместитель постоянного представителя Китая при ООН, Гэн Шуан, заявил о готовности Пекина обеспечить все необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной.

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