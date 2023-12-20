Замглавы МИД РФ Вершинин и посол Турции Бильгич призвали прекратить огонь в Газе

Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Турции в РФ Танжу Бильгич в ходе совместной встречи в Москве 18 декабря подчеркнули необходимость немедленного и повсеместного прекращения огня в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии