Синоптик Шувалов: российские дороги не справляются с суперливнями

Российские нормы строительства дорог не учитывают сверхсильные осадки, которые прошли накануне. Таким мнением поделился руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем Telegram-канале.
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