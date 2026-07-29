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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о будущем: «Хочу по максимуму играть в НХЛ, еще один Кубок Стэнли выиграть. Это лучшая лига, у меня там еще есть цели и мечты»

Защитник « Сан-Хосе » Дмитрий Орлов высказался о своих планах на будущее. – Евгений Кузнецов то ли в шутку, то ли всерьез говорит о том, что в конце карьеры хочет поиграть в ВХЛ .

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