Пригожин и его поклонники

ИД

Игорь Джанти

"Баснословные богатства особняка и информация, что Пригожин получал за СВО 860 млрд. рублей в год (!!!) - именно после 29 числа появившиеся в СМИ....А вот что Владимир Путин сообщил о бюджете ЧВК «Вагнер» 27 июня: «Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов.Итого получается 200 миллиардов. "Не понятно , сколько же получил "Вагнер" 860 млрд или 200 млрд и за что ? Еще одна цитата из другой статьи другого автора -"В сентябре 2015 г. силами штурмовых отрядов Вагнера был взят Аркебат, стратегический опорный пункт террористов. В этом же месяце – стратегически важный пункт Дейр-эз-Зора. Потери в группе Вагнера: 10% состава погибло, 20% ранено. Каждый из уцелевших заработал в среднем по 1,5 млн. руб. за шесть месяцев контракта." Семьям погибших выплачивали 5 миллионов. На Украине надо полагать потери раза в 2 больше , судя по приведенным числам , в среднем зарабатывают 250-300 тыс , в месяц . Примем среднее число вагнеровцев в 2022-2023 г в 36 тыс человек )где-то читал их всего было 40 тысяч ) , тогда за год только на содержание нужно заплатить 108 млрд , учитывая погибших еще 40 млрд , итого 150 млрд , думаю на эту сумму нужно еще налоги и накладные расходы накрутить , минимум процентов 30( на самом деле больше ) , итого -195 млрд А за что получено еще по данным СМИ 860- 200=660 млрд или это вранье ?.Ни в коем случае не хочу хоть как-то оправдывать мятеж , это не допустимо никогда и ни в коем случае.Хорошо , что все обошлось , и дай бог может удастся использовать опытных бойцов в интересах страны.