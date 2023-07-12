Медвежий угол

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Пригожин и его поклонники

Пригожин и его поклонники

Вчера снова возбудились поклонники Пригожина. Они узнали, что 29 числа мятежники встречались с Путиным.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
активизировались не сторонники правды, желающие досконально  знать, а  был ли мятеж. Нет, как по команде уже  3 недели акивно испражняются  те, кто льёт помои на Пригожина и  ЧВК. А ведь до суда  этого делать нельзя, ибо это есть давление на суд.
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8 час.
Николай Астафьев
эт точно
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2 час.
ИД
Игорь Джанти
&quot;Баснословные богатства особняка и информация, что Пригожин получал за СВО 860 млрд. рублей в год (!!!) - именно после 29 числа появившиеся в СМИ....А вот что Владимир Путин сообщил о бюджете ЧВК «Вагнер» 27 июня: «Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов.Итого получается 200 миллиардов. &quot;Не понятно , сколько же получил &quot;Вагнер&quot; 860 млрд или 200 млрд и за что ? Еще одна цитата из другой статьи другого автора -&quot;В сентябре 2015 г. силами штурмовых отрядов Вагнера был взят Аркебат, стратегический опорный пункт террористов. В этом же месяце – стратегически важный пункт Дейр-эз-Зора. Потери в группе Вагнера: 10% состава погибло, 20% ранено. Каждый из уцелевших заработал в среднем по 1,5 млн. руб. за шесть месяцев контракта.&quot; Семьям погибших выплачивали 5 миллионов. На Украине надо полагать потери раза в 2 больше , судя по приведенным числам , в среднем зарабатывают 250-300 тыс , в месяц . Примем среднее число вагнеровцев в 2022-2023 г в 36 тыс человек )где-то читал их всего было 40 тысяч ) , тогда за год только на содержание нужно заплатить 108 млрд , учитывая погибших  еще 40 млрд , итого 150 млрд , думаю на эту сумму нужно еще налоги и накладные расходы  накрутить , минимум процентов 30( на самом деле больше   ) , итого -195 млрд А за что получено еще по данным СМИ 860- 200=660 млрд или это вранье ?.Ни в коем случае не хочу хоть как-то оправдывать мятеж , это не допустимо никогда и ни в коем случае.Хорошо , что все обошлось , и дай бог может удастся использовать  опытных бойцов в интересах страны.
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2 час.

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