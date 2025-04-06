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Царьград

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ПВО в Ростовской области сбила украинские дроны: подробности операции

ПВО в Ростовской области сбила украинские дроны: подробности операции

Системы ПВО в Ростовской области успешно уничтожили украинские беспилотники. Атаки были отражены в Ростове-на-Дону и нескольких сельских районах региона.

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