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Царьград

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Замдиректора УКС Магнитогорска обвинили во взятке на 363 тысячи

Замдиректора УКС Магнитогорска обвинили во взятке на 363 тысячи

Заместитель директора магнитогорского МКУ «Управление капитального строительства» обвиняется в получении взятки строительными материалами и услугами на сумму свыше 363 тысяч рублей, полученной от бизнесмена за сведения о госзакупках по капремонту детского сада.

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