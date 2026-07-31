Минздрав Израиля просит граждан отказаться от нахождения на Солнце

Министерство здравоохранения призывает население, особенно пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями, по возможности избегать пребывания на жаре и под прямыми солнечными лучами, отказаться от необязательных физических нагрузок, пить достаточное количество воды и, по возможности, находиться в помещениях с кондиционированием воздуха .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)