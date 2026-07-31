Минздрав Израиля просит граждан отказаться от нахождения на Солнце

Министерство здравоохранения призывает население, особенно пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями, по возможности избегать пребывания на жаре и под прямыми солнечными лучами, отказаться от необязательных физических нагрузок, пить достаточное количество воды и, по возможности, находиться в помещениях с кондиционированием воздуха .