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18 декабря: План "Барбаросса", "арабская весна" и День мигранта

18 декабря: План "Барбаросса", "арабская весна" и День мигранта

18 декабря Международный день мигранта Читайте также: Миграционным потоком управляет курс рубля Нужны ли России мигранты Мигранты для России — то, что доктор прописал День работников ЗАГС Читайте также: Третий пол в браке лишний? ЗАГСы закроют двери перед должниками Наталья Асташкина: ЗАГС — это сцена День сотрудников собственной безопасности органов внутренних дел РФ День арабского языка Читайте также: Правильное имя тех, кого нельзя называть Сирия — Россия: Взаимопонимание без слов Москва стала Меккой для Ближнего Востока Православный календарь День памяти преподобного Саввы Освященного (532 год).

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