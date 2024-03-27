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СМИ сообщили о беспокойстве Обамы из-за возможного проигрыша Байдена на выборах

СМИ сообщили о беспокойстве Обамы из-за возможного проигрыша Байдена на выборах

Бывший президент США Барак Обама обеспокоен тем, что действующий глава государства Джо Байден может проиграть на предстоящих выборах экс-президенту страны и кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

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