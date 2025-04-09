Затор на Северной Двине: ледоход остановился в 472 км от Архангельска

О гидрологической обстановке на реках области сообщает Северное УГМС.Вечером 8 апреля на реке Северной Двине в 472 км от Архангельска произошла остановка ледохода; ночью началось формирование затора льда выше поста.
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