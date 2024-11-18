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Губернатор Херсонской области оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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