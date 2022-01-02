Происшествия

8 подписчиков

Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области, в результате которого пострадали люди

Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области, в результате которого пострадали люди

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение  и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Маликову Д.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх