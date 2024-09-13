Глава Минпрома РК Анушаван Агаджанян: о трёх китах крымской промышленности и ценах в супермаркетах

Как получить дешёвые деньги для развития производства, чем кварцевые пески республики привлекают инвесторов и почему НТО должны переехать в глубинку? Об этом и многом другом мы говорили с министром промышленной политики Крыма Анушаваном Агаджаняном.
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