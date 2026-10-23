💦Почему подтопления на Южном берегу Крыма продолжаются, если дождей нет уже несколько дней? Вода постепенно накапливается, а затем резко прорывается наружу из карстовых источников, рассказал «Крым 24» старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ имени В.
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